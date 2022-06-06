Больше 500 тысяч пенсионеров Тульской области получат проиндексированные на 10% пенсии Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области начались выплаты пенсий с учетом индексации на 10%. 6 июня об этом сообщили в региональном отделении Пенсионного фонда. Повышение пенсий было произведено автоматически, обращаться за перерасчетом не нужно.

Под индексацию с 1 июня подпадают все виды пенсий, выплачиваемые Пенсионным фондом: страховые и пенсии по государственному обеспечению, включая социальные. Кроме того, индексации подлежат и различные выплаты, размер которых зависит от уровня социальной пенсии: за особые достижения и заслуги, социальное обеспечение ядерщиков, а также пенсии по инвалидности пострадавшим в аварии на ЧАЭС.

В Тульской области индексация затронула 514 тысяч жителей — пенсии неработающих пенсионеров в среднем увеличились на 1748 рублей. После повышения средний размер выплат неработающим тулякам вырос до 19 286 рублей.