В Тульской области в столкновении Land Rover и Toyota пострадал 8-летний мальчик Фото: материалы пресс-служб

4 июня в 14:40 на 240-м километре автодороги М-4 «Дон» Богородицкого района Тульской области в ДТП пострадал ребенок.

По предварительной информации, 39-летний мужчина на автомобиле Land Rover столкнулся с ехавшим в попутном направлении автомобилем Toyota RAV-4 под управлением 41-летнего мужчины.

В результате ДТП пострадал 8-летний пассажир автомобиля Toyota, который был госпитализирован с различными травмами. В момент происшествия ребенок ехали на заднем пассажирском сиденье в детском кресле.