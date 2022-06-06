В Тульской области после вмешательства прокуратуры ликвидировали стихийную свалку Фото: материалы пресс-служб

В Куркинском района Тульской области прокуратура выявила в результате проверки несанкционированную свалку на участке местности в районе дома № 1в по улице Сахзаводской поселка Куркино. Там на территории 13*10 метров складировали бытовой мусор, одежду, части мебели.

При этом администрация МО Куркинский район не приняла меры к своевременному выявлению и ликвидации свалки, поэтому прокурор внес главе ведомства представление. Несанкционированную свалку ликвидировали.

Также по постановлению прокурора района должностное лицо администрации привлекли к административной ответственности.