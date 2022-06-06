На военкомат в Ясногорском районе Тульской области напали двое поджигателей-рецидивистов Фото: Алексей ФОКИН

В Московской области задержали двоих молодых людей 29 и 24 лет, которые подозреваются в попытке поджечь военкомат на улице Щербина в Ясногорскк Тульской области. Один из задержанных уже признался в содеянном.

По информации телеграм-канала «Тула. Экстремизм», оба молодых человека уже не в первый раз занимаются поджогами - в апреле один из мужчин бросил две бутылки с зажигательной смесью в КПП отдела полиции в Москве, а 15 мая пытался поджечь военкомат в поселке под Рязанью, а 18 мая — кинул два коктейля Молотова в здание военкомата в Щелково в Подмосковье. Напомним, нападение на военкомат произошло 31 мая в Ясногорске на улице Щербина. Нападавший разбил окно топором и бросил бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью, к счастью, пожар быстро потушили сотрудники военкомата.