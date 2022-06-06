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Происшествия6 июня 2022 7:02

В Щекино Тульской области столкнулись ВАЗ и ГАЗ: пострадал 22-летний парень

После столкновения с ГАЗом его автомобиль врезался в дерево
Источник:kp.ru
В Щекино Тульской области столкнулись ВАЗ и ГАЗ: пострадал 22-летний парень

В Щекино Тульской области столкнулись ВАЗ и ГАЗ: пострадал 22-летний парень

Фото: соцсети

Накануне, 5 июня, в Щекино на улице Шахтёрской произошло серьезное ДТП, об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

По предварительной информации, 22-летний молодой человек на автомобиле ВАЗ-2115 не предоставил преимущество в движении грузовику ГАЗ под управлением 35-летнего мужчины и столкнулся с ним, после чего врезался в дерево.

В результате аварии водитель ВАЗа был госпитализирован с различными травмами.