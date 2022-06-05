Часть Тулы 6 июня останется без электроснабжения из-за плановых работ Фото: Алексей ФОКИН

6 июня часть Тулы останется без электричества из-за плановых ремонтных работ на участках сети. Сотрудники электроснабжающей организации проводят ремонт и замену оборудования, выправку опор и другие работы. Света не будет по следующим адресам:

с 09:00 до 16:00 - ул. Токарева, 54-60 (чётн.), 66; пер. Володарского, 35; ул. Демидовская, 194-224 (чётн.), 227-247 (нечётн.);

с 09:00 до 17:00 - Красноармейский пр-т, 32, 34; ул. Сойфера, 19, 21, 23, 25, 27, 29; ул. Фрунзе, 5; ул. Октябрьская, 41, 45, 47, 49, 77; ул. М. Горького, 2; ул. Галкина, 20, 22, 24, 26; п. 2-й Западный: ул. Кольцова, 4-26 (чётн.), 1-25 (нечётн.); ул. Тургенева, 1-11 (нечётн.), 2-12 (чётн.); ул. Некрасова, 2-32 (чётн.), 1-33 (нечётн.); ул. Маяковского, 2, 6, 10, 12, 16, 14, 20, 22, 18, 3, 9, 11, 15; ул. Пушкина, 47; ул. Грибоедова, 3-17;

с 09:30 до 13:30 - ул. Кирова, 23-в; ул. Марата, 26-б, 26.