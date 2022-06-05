В Туле с 6 июня закроют для движения транспорта мост в селе Федоровка Фото: материалы пресс-служб

В Туле закроют для движения транспорта мост в селе Федоровка, сообщает ГУ ТО «Тулаупрадор». Ограничение связано с реконструкцией мостового перехода через Упу на км 5+429 автомобильной дороги «Тула – Ленинский – Федоровка».

Полное закрытие дорожного движения по мосту запланировано на 6 июня в 10.00. Объезд от села Щепилово до села Федоровка будет доступен через автодорогу М2 «Крым» и автодорогу «Тула – Алёшня».

Ограничения будут действовать:

- для проведения аварийно-восстановительных работ – с 6 июня по 4 июля 2022 года,

- для проведения реконструкции моста – с 4 июля 2022 года по 15 ноября 2023 года.