"Снимает сглаз, вешает на уши": в Тульской области задержали цыганку-мошенницу Фото: Алексей ФОКИН

Сотрудники полиции по подозрению в мошенничестве задержали безработную 52-летнюю представительницу цыганского этноса, ранее судимую за аналогичные преступления. Задержанная - жительница села Иевлево.

По предварительным данным, злоумышленница оказывала так называемые «оккультные услуги» по телефону, получая от клиентов деньги за "привороты" или "снятие порчи". Так, одной из жертв цыганки стала 52-летняя жительница Нового Уренгоя, которая потеряла на этих "услугах" 79 тысяч рублей. Злоумышленница созналась в содеянном.

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам мошенничества.