В Тульской области на водохранилище поймали браконьера с полными сетями рыбы Фото: материалы пресс-служб

В Щекинском районе Тульской области сотрудники полиции совместно с представителями Росгвардии, комитета по охоте и рыболовству и рыбнадзора, провели рейд для выявления нарушений закона в области охраны окружающей среды и природопользования.

В ходе проверки водохранилища в Советске с поличным поймали мужчину, ловившего рыбу с помощью сетей. На него составили административный протокол за нарушение правил, регламентирующих рыболовство, а также завели уголовное дело по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».

Подобные мероприятия проводятся стражами порядка на регулярной основе.