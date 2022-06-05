В Туле жителей обеспокоило оранжевое облако выбросов над Косой Горой Фото: соцсети

Жители Косой Горы в Туле 4 июня заметили в небе над собой оранжевые облака. Обеспокоенные очевидцы поделились фотографиями выбросов в социальных сетях. Сразу были высказаны предположения, что источником выброса может быть завод КМЗ.

Представители завода прокомментировали происшествие, сообщив, что облака образовались в результате плановых работ по задувке доменных печей. Также они уточнили, что образовавшиеся выбросы пронормированы предприятием и не представляют непосредственной угрозы жизни, здоровью людей и окружающей среде.