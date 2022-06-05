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Общество5 июня 2022 11:02

В Туле жителей обеспокоило оранжевое облако выбросов над Косой Горой

На заводе КМЗ уточнили, что выбросы образовались в ходе плановых работ по задувке доменных печей
Источник:kp.ru
В Туле жителей обеспокоило оранжевое облако выбросов над Косой Горой

В Туле жителей обеспокоило оранжевое облако выбросов над Косой Горой

Фото: соцсети

Жители Косой Горы в Туле 4 июня заметили в небе над собой оранжевые облака. Обеспокоенные очевидцы поделились фотографиями выбросов в социальных сетях. Сразу были высказаны предположения, что источником выброса может быть завод КМЗ.

Представители завода прокомментировали происшествие, сообщив, что облака образовались в результате плановых работ по задувке доменных печей. Также они уточнили, что образовавшиеся выбросы пронормированы предприятием и не представляют непосредственной угрозы жизни, здоровью людей и окружающей среде.