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Общество5 июня 2022 7:06

5 июня за порядком в Туле проследит Андрей Слепцов

На выходных для поддержания порядка организовано дежурство сотрудников администрации города
Источник:kp.ru
5 июня за порядком в Туле проследит Андрей Слепцов

5 июня за порядком в Туле проследит Андрей Слепцов

Фото: Алексей ФОКИН

В Туле продолжается дежурство сотрудников администрации города на выходных. Так, сегодня, 5 июня, дежурный – председатель комитета имущественных и земельных отношений администрации города Тулы Андрей Слепцов.

По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам:

- 8(4872) 47-20-34;

- 8(4872) 47-20-37,

- 1391 – (короткий номер работает только при наборе со стационарного городского телефона).