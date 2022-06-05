5 июня за порядком в Туле проследит Андрей Слепцов Фото: Алексей ФОКИН

В Туле продолжается дежурство сотрудников администрации города на выходных. Так, сегодня, 5 июня, дежурный – председатель комитета имущественных и земельных отношений администрации города Тулы Андрей Слепцов.

По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам:

- 8(4872) 47-20-34;

- 8(4872) 47-20-37,

- 1391 – (короткий номер работает только при наборе со стационарного городского телефона).