В Туле затопило улицу Первомайскую: вода хлещет из канализационных колодцев Фото: соцсети

Днем 4 июня несколько улиц в центре Тулы залило водой, хлещущей из канализационных колодцев, фото и видео с места происшествия опубликовали очевидцы в соцсетях.

Вода, приподнимая крышки люков, льется на улицах Бундурина, Первомайская и Смидович. По словам туляков, автомобили по улицам практически плывут.

Как сообщила администрация города, из-за обесточения насосов на водопроводной насосной станции Южная и изменения гидравлического режима сети произошел ряд порывов и повреждений на сетях водоснабжения. Специалисты АО «Тулагорводоканал» ведут работы по устранению порывов. Задействуются дополнительные бригады.