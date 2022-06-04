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Происшествия4 июня 2022 12:46

В Туле затопило улицу Первомайскую: вода хлещет из канализационных колодцев

Также заливает и улицы Бундурина и Смидович
Источник:kp.ru
В Туле затопило улицу Первомайскую: вода хлещет из канализационных колодцев

В Туле затопило улицу Первомайскую: вода хлещет из канализационных колодцев

Фото: соцсети

Днем 4 июня несколько улиц в центре Тулы залило водой, хлещущей из канализационных колодцев, фото и видео с места происшествия опубликовали очевидцы в соцсетях.

Вода, приподнимая крышки люков, льется на улицах Бундурина, Первомайская и Смидович. По словам туляков, автомобили по улицам практически плывут.

Как сообщила администрация города, из-за обесточения насосов на водопроводной насосной станции Южная и изменения гидравлического режима сети произошел ряд порывов и повреждений на сетях водоснабжения. Специалисты АО «Тулагорводоканал» ведут работы по устранению порывов. Задействуются дополнительные бригады.