В Новомосковске Тульской области 93-летний ветеран вернулась из больницы с травмой головы и некрозом Фото: соцсети

Жительница Новомосковска опубликовала в соцсетях отчаянный крик души — по словам женщины, ее бабушку, 93-летнего ветерана войны и ветерана труда, практически загубили в гастроэнтэрологическом отделении Новомосковской Городской Клинической больницы.

Как рассказала родственница пострадавшей, бабушку положили в больницу с жалобой в ноге и тяжелой анемией. По какой-то причине родственников в больницу долго не пускали, добиваться посещения пришлось через горячую линию губернатора.

А когда добились, пришли в ужас: пожилую женщину практически не кормили, привязывали к кровати, при этом в больнице она получила травму головы и ушиб грудной клетки, начался некроз руки — ни о чем из эти травм родственникам не сообщили, они узнали случайно — медсестра проговорилась. Кроме того, пенсионерке кололи трамадол — психотропный анальгетик опиоидного типа. При этом, когда женщину перекладывали на каталку (чтобы отвезти домой), она кричала от боли.

«На руке у бабушке начался некроз, но на это врачи говорят: а, что с рукой? Всё хорошо! Она себя прекрасно чувствует! Говорит! Ходит! Узнает всех! Ее даже практически не кормили, привязывали к кровати! А самое интересное, что ей прописали занятия аэробной физической нагрузкой и силовые упражнения! Самое ужасное, что обо всем этом знали и зав отделения и зам. главного врача, которая взяла под свой контроль!» — в ужасе пишет родственница пострадавшей.

Сейчас бабушка дома, но родные совсем не верены, что она доживет до утра. При этом в выписке у женщины указано «состояние при выписке удовлетворительное».

Пресс-служба Министерства здравоохранения в ответна эту информацию сообщила, что в медучреждении по данному факту проведут ведомственную проверку. В случае выявленных нарушений будут приняты соответствующие меры.