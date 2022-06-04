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Общество4 июня 2022 7:16

Дежурный по Туле: за порядком в городе 4 июня проследит Максим Щербаков

В случае чрезвычайных ситуаций туляки могут обратиться в Единую дежурно-диспетчерскую службу
Источник:kp.ru
Дежурный по Туле: за порядком в городе проследит Максим Щербаков

Дежурный по Туле: за порядком в городе проследит Максим Щербаков

Фото: Алексей ФОКИН

На этих выходных в Туле, как и всегда, организовано дежурство сотрудников администрации города. И сегодня, 4 июня, дежурный – начальник главного управления по Зареченскому территориальному округу администрации города Тулы Максим Щербаков.

По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам:

- 8(4872) 47-20-34;

- 8(4872) 47-20-37,

- 1391 – (короткий номер работает только при наборе со стационарного городского телефона).