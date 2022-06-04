Дежурный по Туле: за порядком в городе 4 июня проследит Максим Щербаков

Дежурный по Туле: за порядком в городе проследит Максим Щербаков Фото: Алексей ФОКИН

На этих выходных в Туле, как и всегда, организовано дежурство сотрудников администрации города. И сегодня, 4 июня, дежурный – начальник главного управления по Зареченскому территориальному округу администрации города Тулы Максим Щербаков.

По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам:

- 8(4872) 47-20-34;

- 8(4872) 47-20-37,

- 1391 – (короткий номер работает только при наборе со стационарного городского телефона).