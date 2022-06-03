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Общество3 июня 2022 14:58

В Туле появятся две новые радиостанции: какие именно, выберут на конкурсной основе

На конкурс выставили две частоты с ограничением по тематике - «культурно-просветительская концепции вещания» и «свободная»
Источник:kp.ru
В Туле появятся две новые радиостанции: какие именно, выберут на конкурсной основе

В Туле появятся две новые радиостанции: какие именно, выберут на конкурсной основе

Фото: соцсети

В Туле в ближайшее время могут появиться две новые радиостанции: они будут вещать на частотах, которые выставили на конкурс. Информация о конкурсе появилась на сайте Роскомнадзора.

Участники конкурса 29 июня поборются за частоты 92,1 МГц и 93,3 МГц. На обеих из них радиостанции смогут вещать ежедневно и круглосуточно, при этом на первой частоте тематика ограничена «культурно-просветительской концепцией вещания», а на второй частоте тематика свободная.

Также за право вещания придется заплатит: за первую частоту 1 млн 175 тыс рублей, за вторую - 2 млн 350 тысяч рублей.

Конкурс пройдет 29 июня в 10.00 в Москве.