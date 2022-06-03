Житель Богородицка Тульской области украл у москвича триммер, культиватор и бетономешалки Фото: Алексей ФОКИН

46-летний москвич обратился в полицию Богородицка Тульской области с заявлением о краже. Он сообщил, что из его дома на территории города, повредив входную дверь, украли бетономешалки, электрический триммер, электрический культиватор, тиски и металлическую посуду.

В ходе расследования сотрудники полиции установили личность злоумышленника, которым оказался безработный ранее судимый 38-летний житель микрорайона Восточный. Спустя некоторое время мужчину задержали и доставили в дежурную часть отдела полиции для дальнейшего разбирательства. Подозреваемый признался в содеянном, а похищенное изъяли и возвратили законному владельцу.

В отношении подозреваемого возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража», самого подозреваемого заключили под стражу.