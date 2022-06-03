4 июня в Туле ограничат движение транспорта из-за фестиваля «Велофест «Лев Толстой» Фото: Алексей ФОКИН

В субботу, 4 июня, в Туле пройдет фестиваль «Велофест «Лев Толстой», приуроченный ко Всемирному дню велосипеда. В рамках фестиваля по улицам города пройдет велосипедный заезд, который стартует в 11:00 из Центрального парка культуры и отдыха им. П.П. Белоусова. Финиш заезда - на Казанской набережной.

Поэтому будут введены следующие ограничения:

1. С 00:00 до 15:00 запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств.

2. С 8:00 до 15:00 ограничено движение всех видов транспортных средств:

- по ул. Первомайской на участке от ул. Вересаева до ул. Дмитрия Ульянова,

- по ул. Дмитрия Ульянова на участке от ул. Первомайской до Красноармейского проспекта,

- по ул. Федора Смирнова на участке от Красноармейского проспекта до ул. Мосина,

- по ул. Мосина.

На период вводимых ограничений движение городского общественного транспорта будет осуществляться по измененной схеме.