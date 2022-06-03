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Происшествия3 июня 2022 13:19

В Тульской области 80-летняя цыганка украла из магазина 13 флаконов шампуня

Женщину задержали, часть украденного изъяли и вернули законному владельцу
Источник:kp.ru
В Тульской области 80-летняя цыганка украла из магазина 13 флаконов шампуня

В Тульской области 80-летняя цыганка украла из магазина 13 флаконов шампуня

Фото: Алексей ФОКИН

В Щёкинском районе Тульской области в полицию с заявлением о краже обратилась директор одного из сетевых супермаркетов Советска. Женщина рассказала, что из торгового зала магазина по улице Красноармейской украли 13 флаконов шампуня.

Сотрудники полиции установили личность и местонахождение злоумышленницы, которой оказалась 80-летняя нигде неработающая ранее судимая жительница посёлка Огарёвка, представительница цыганского этноса. Спустя некоторое время женщину задержали и доставили в дежурную часть для дальнейшего разбирательства.

Подозреваемая призналась в содеянном. Часть похищенного изъяли и вернули законному владельцу. Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.