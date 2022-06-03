В Тульской области под Ефремовом с холма сошел "навозный сель" Фото: соцсети

В соцсетях жители Тульской области поделились видеозаписью необычного и тревожного явления - камера запечатлела сход непонятной массы темно-коричневого цвета с холма в районе села Вязово Ефремовского района.

Как прокомментировал автор видео, "сель" пахнет навозом, а машина не может проехать по дороге.

В администрации района прокомментировали ситуацию, сообщив, что это не навоз, а грунт, размытый дождями, который сейчас никакой угрозы не несет, так как поток прошел дальше, и грунт распределился по рельефу.