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Общество3 июня 2022 11:49

В Тульской области под Ефремовом с холма сошел "навозный сель"

Видео происшествия, снятое очевидцами, появилось в соцсетях
Источник:kp.ru
В Тульской области под Ефремовом с холма сошел "навозный сель"

В Тульской области под Ефремовом с холма сошел "навозный сель"

Фото: соцсети

В соцсетях жители Тульской области поделились видеозаписью необычного и тревожного явления - камера запечатлела сход непонятной массы темно-коричневого цвета с холма в районе села Вязово Ефремовского района.

Как прокомментировал автор видео, "сель" пахнет навозом, а машина не может проехать по дороге.

В администрации района прокомментировали ситуацию, сообщив, что это не навоз, а грунт, размытый дождями, который сейчас никакой угрозы не несет, так как поток прошел дальше, и грунт распределился по рельефу.