Житель Тульской области выпил со знакомой, а затем обокрал ее квартиру Фото: Алексей ФОКИН

45-летняя жительница Белёва обратилась в полицию с заявлением о краже. Женщина сообщила, что из ее квартиры пропали 6 500 рублей.

Сотрудники полиции установили подозреваемого, которым оказался безработный ранее судимый 45-летний местный житель. Предположительно, мужчина украл деньги у своей знакомой после совместного алкогольного застолья. Злоумышленника задержали и доставили в дежурную часть полиции для дальнейшего разбирательства. Задержанный признался в краже.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.