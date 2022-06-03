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Происшествия3 июня 2022 11:02

Житель Тульской области выпил со знакомой, а затем обокрал ее квартиру

Нанесенный ущерб составил 6500 рублей
Источник:kp.ru
Житель Тульской области выпил со знакомой, а затем обокрал ее квартиру

Житель Тульской области выпил со знакомой, а затем обокрал ее квартиру

Фото: Алексей ФОКИН

45-летняя жительница Белёва обратилась в полицию с заявлением о краже. Женщина сообщила, что из ее квартиры пропали 6 500 рублей.

Сотрудники полиции установили подозреваемого, которым оказался безработный ранее судимый 45-летний местный житель. Предположительно, мужчина украл деньги у своей знакомой после совместного алкогольного застолья. Злоумышленника задержали и доставили в дежурную часть полиции для дальнейшего разбирательства. Задержанный признался в краже.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.