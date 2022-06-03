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Общество3 июня 2022 10:31

В Тульской области прокуратура заблокировала сайт по охоте на бобров

На сайте описывались запрещенные законом способы добычи бобров с помощью самоловов
Источник:kp.ru
В Тульской области прокуратура заблокировала сайт по охоте на бобров

В Тульской области прокуратура заблокировала сайт по охоте на бобров

Фото: из открытых источников

Прокуратура Куркинского района Тульской области выявила сайт, на котором были описаны способы охоты на бобров с помощью различных самоловов.

Так как за нарушение правил охоты предусмотрена административная ответственность за нарушение правил охоты либо уголовная ответственность за незаконную охоту с причинением крупного ущерба, прокуратура Куркинского района направила в суд административное исковое заявление, требуя признать информацию на сайте запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

Суд иск прокуратуры полностью удовлетворил, доступ к интернет-ресурсу ограничен.