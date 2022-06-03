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Происшествия3 июня 2022 9:27

В Туле задержали подозреваемого в краже двух автомобилей

Он угнал неисправную ГАЗель и приложил руку к пропаже ВАЗа
Источник:kp.ru
В Туле задержали подозреваемого в краже двух автомобилей

В Туле задержали подозреваемого в краже двух автомобилей

Фото: Алексей ФОКИН

В Туле 40-летний местный житель обратился в полицию с заявлением о краже автомобиля. Как сообщил потерпевший, у него пропал автомобиль ГАЗель 2006 года выпуска, который был технически неисправен, и владелец припарковал его около своего дома. Однако вернувшись за автомобилем, мужчина обнаружил его пропажу.

Полицейским удалось выяснить, что к краже причастен 41-летний безработный ранее судимый туляк, который был задержан и доставлен в дежурную часть полиции для дальнейшего разбирательства. Мужчина признался в содеянном. Кроме того, правоохранители установили причастность подозреваемого к краже автомобиля ВАЗ-2107, которая произошла 17 мая.

Сейчас в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело, подозреваемый заключен под стражу.