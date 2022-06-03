В Тульской области пьяный 72-летний автомобилист спровоцировал ДТП с пострадавшим Фото: материалы пресс-служб

2 июня в 17:20 на 21-м километре автодороги «Щекино-Одоев-Арсеньево» в Щекинском районе Тульской области, произошло ДТП.

По предварительной информации, пьяный 72-летний мужчина на автомобиле MITSUBISHI Pajero выехал на встречную полосу, где столкнулся с DAEWOO NEXIA под управлением 31-летнего мужчины. После чего MITSUBISHI вылетел в левый кювет и врезался в дерево.

В результате ДТП различные травмы получила 24-летняя пассажирка автомобиля DAEWOO NEXIA, которая после оказания медицинской помощи была отпущена.