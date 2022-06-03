Мошенники украли 1,3 млн рублей у 60-летней жительницы Тулы Фото: Алексей ФОКИН

На территории Тульской области за сутки мошенники украли у двенадцати граждан 3 026 600 рублей. Одним из наиболее крупных стало хищение 1 313 000 рублей у 60-летней жительницы тульского Криволучья. Женщина сообщила полицейским, что ей позвонила женщина с неизвестного телефонного номера и представились сотрудником службы безопасности банка, даже выслала с помощью мессенджера фотографию служебного удостоверения, подтверждающего её должность.

После этого позвонил уже мужчина, который представился сотрудником правоохранительных органов. Якобы для того, чтобы предотвратить несанкционированные денежные переводы со счёта потерпевшей, звонившие убедили тулячку перевести деньги на указанные ими так называемые «безопасные» счета. Спустя некоторое время после списания денег потерпевшая поняла, что стала жертвой мошенников.

Кроме того, за эти сутки жертвой «контактного» мошенничества стала 87-летняя пенсионерка из Тулы. К ней домой пришла ранее неизвестная ей женщина и представилась сотрудником органа социальной защиты населения. Она пояснила пенсионерке, что якобы скоро выходят из оборота российские банкноты и их необходимо обменять на «новые», а также следует переписать номера хранящихся дома «устаревших» денежных купюр.

После ухода «соцработника» женщина обнаружила, что спрятанные ею накопления, 225 тысяч рублей, похищены. В разговоре с полицейскими потерпевшая сообщила, что знала о подобного рода мошенничествах из СМИ.

В настоящее время полицейские проводят мероприятия по установлению личностей преступников и их задержанию.