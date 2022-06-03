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Спорт3 июня 2022 7:24

Тулячка стала серебряным призером на первестве ЦФО по каратэ

В соревнованиях, проходивших в городе Видное, приняли участие больше 360 спортсменов
Источник:kp.ru
Тулячка стала серебряным призером на первестве ЦФО по каратэ

Тулячка стала серебряным призером на первестве ЦФО по каратэ

Фото: материалы пресс-служб

Мария Пьянкова, спортсменка МБУ СШОР «Восток» из Тульской области, заняла 2 место среди женщин 18-20 лет в категории 55 кг на первенстве Центрального федерального округа Российской Федерации по каратэ.

В соревнованиях среди юношей и девушек 14-15 лет, юниоров и юниорок 16-17, 18-20 лет в городе Видное приняли участие более 360 спортсменов из 14 регионов страны.

Девушка тренируется под руководством Алексея Плехоткина.