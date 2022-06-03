Тулячка стала серебряным призером на первестве ЦФО по каратэ Фото: материалы пресс-служб

Мария Пьянкова, спортсменка МБУ СШОР «Восток» из Тульской области, заняла 2 место среди женщин 18-20 лет в категории 55 кг на первенстве Центрального федерального округа Российской Федерации по каратэ.

В соревнованиях среди юношей и девушек 14-15 лет, юниоров и юниорок 16-17, 18-20 лет в городе Видное приняли участие более 360 спортсменов из 14 регионов страны.

Девушка тренируется под руководством Алексея Плехоткина.