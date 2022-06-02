Стал известен график профилактического отключения газа в Туле в июне Фото: Арина ВОРОНЦОВА

В июне специалисты газовой службы продолжат проверку и техническое обслуживание газового оборудования в многоквартирных домах, в рамках которой будут временно приостанавливать газоснабжение. Время, на которое отключат подачу "голубого топлива" зависит от того, как быстро газовики получат доступ в квартиры для выполнения работ.

Компания просит жителей, которые не смогут присутствовать дома в день проведения проверки, сообщить об этом заранее и вызвать мастера на удобную дату и время. Это можно сделать по телефонам: 25-36-68, 25-36-56, 25-36-37, либо оформить заявку на сайте.

Работы будут проводиться по следующим адресам:

2 июня

- ул. Н. Руднева, 32,

- ул. Токарева, 69.,

- ул. Металлургов, 45-б.

3 июня

- ул. Металлургов, 45-б.

6 июня

- ул. Тульского Рабочего Полка, 102,

- 4-й пр. Мясново, 49,

- ул. Баженова, 9,

- ул. Баженова, 38,

- ул. Токарева, 73,

- ул. Металлургов, 45-б,

- ул. Матросова, 27,

- ул. Металлургов, 35/7; ул. Чаплыгина, 7/35.

7 июня

- ул. Н. Руднева, 52,

- ул. Н. Руднева, 54-а,

- ул. Демонстрации, 19,

- ул. Л. Толстого, 85, корп. 2,

- ул. Баженова, 9.

- ул. Баженова, 38,

- ул. Металлургов, 45-б,

- ул. Матросова, 27,

- ул. Металлургов, 35/7; ул. Чаплыгина, 7/35.

8 июня

- ул. Металлургов, 45-б,

- ул. Матросова, 27,

- ул. Металлургов, 35/7; ул. Чаплыгина, 7/35.

9 июня

- с. Осиновая Гора, Первый Восточный проезд, 2,

- ул. Металлургов, 45-б,

- ул. Матросова, 27,

- ул. Металлургов, 35/7; ул. Чаплыгина, 7/35.

14 июня

- ул. Рихарда Зорге, 24,

- ул. Металлургов, 41-б,

- ул. Литейная, 28.

15 июня

- ул. Полюсная, 64,

- ул. Металлургов, 41-б.

16 июня

- ул. Металлургов, 41-б,

- ул. Литейная, 28.

17 июня

- ул. Металлургов, 41-б.

20 июня

- ул. Демьянова, 35,

- ул. Немцова, 38-а,

- ул. Литейная, 28.

21 июня

- ул. Белкина, 6-б.

22 июня

- ул. Литейная, 28.