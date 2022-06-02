Стал известен график профилактического отключения газа в Туле в июне
Фото: Арина ВОРОНЦОВА
В июне специалисты газовой службы продолжат проверку и техническое обслуживание газового оборудования в многоквартирных домах, в рамках которой будут временно приостанавливать газоснабжение. Время, на которое отключат подачу "голубого топлива" зависит от того, как быстро газовики получат доступ в квартиры для выполнения работ.
Компания просит жителей, которые не смогут присутствовать дома в день проведения проверки, сообщить об этом заранее и вызвать мастера на удобную дату и время. Это можно сделать по телефонам: 25-36-68, 25-36-56, 25-36-37, либо оформить заявку на сайте.
Работы будут проводиться по следующим адресам:
2 июня
- ул. Н. Руднева, 32,
- ул. Токарева, 69.,
- ул. Металлургов, 45-б.
3 июня
- ул. Металлургов, 45-б.
6 июня
- ул. Тульского Рабочего Полка, 102,
- 4-й пр. Мясново, 49,
- ул. Баженова, 9,
- ул. Баженова, 38,
- ул. Токарева, 73,
- ул. Металлургов, 45-б,
- ул. Матросова, 27,
- ул. Металлургов, 35/7; ул. Чаплыгина, 7/35.
7 июня
- ул. Н. Руднева, 52,
- ул. Н. Руднева, 54-а,
- ул. Демонстрации, 19,
- ул. Л. Толстого, 85, корп. 2,
- ул. Баженова, 9.
- ул. Баженова, 38,
- ул. Металлургов, 45-б,
- ул. Матросова, 27,
- ул. Металлургов, 35/7; ул. Чаплыгина, 7/35.
8 июня
- ул. Металлургов, 45-б,
- ул. Матросова, 27,
- ул. Металлургов, 35/7; ул. Чаплыгина, 7/35.
9 июня
- с. Осиновая Гора, Первый Восточный проезд, 2,
- ул. Металлургов, 45-б,
- ул. Матросова, 27,
- ул. Металлургов, 35/7; ул. Чаплыгина, 7/35.
14 июня
- ул. Рихарда Зорге, 24,
- ул. Металлургов, 41-б,
- ул. Литейная, 28.
15 июня
- ул. Полюсная, 64,
- ул. Металлургов, 41-б.
16 июня
- ул. Металлургов, 41-б,
- ул. Литейная, 28.
17 июня
- ул. Металлургов, 41-б.
20 июня
- ул. Демьянова, 35,
- ул. Немцова, 38-а,
- ул. Литейная, 28.
21 июня
- ул. Белкина, 6-б.
22 июня
- ул. Литейная, 28.