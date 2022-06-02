Где в Туле не будет электричества 2 июня: публикуем список адресов Фото: Алексей ФОКИН

2 июня часть Тулы останется без электроснабжения из-за плановых ремонтных работ на участках сети. Сотрудники ресурсоснабжающих организаций проводят установку и замену оборудования. В связи с этим света не будет по следующим адресам:

с 09:00 до 17:00 - Красноармейскиё пр-т, 26, 28, 30, 30-а, 32, 34; ул. Фрунзе, 5; ул. Сойфера, 23; п. Рудаково: ул. Советская, 3; ул. Трудовая, 9-45 (нечётн.), 10-40 (чётн.), 40-а, 45-а; ул. Комсомольская, 22, 24, 26; пер. Прохладный, 1-15 (нечётн.), 2-18 (чётн.); ул. Солнечная, 3-27 (нечётн.); пер. Луговой, 1-а, 1-12; ул. Трудовая, 22-б, 47; пер. Лазурный, 2-14 (чётн.), 3-17 (нечётн.); ул. Солнечная, 11; пер. Садовый, 1-13 (нечётн.), 2-18 (чётн.); п. Первомайский: ул. Шевченко, 1-30, 6-а, 19-б, 2-а, 25-а; ул. Пионерская, 1-5; ул. Щорса, 1-31 (нечётн.), 2-28 (чётн.), 2-а, 5-а, 7-а, 21-а, 21-б, 12-а, 12-б; ул. чапаева, 1-39, 1-б, 14-а, 18-а, 31-а; ул. Ленина, 22-а, 23, 24; СНТ "40 лет Октября"; Щёкинское ш., 25, 55;

с 09:00 до 18:00 - ул. Ползунова, 11, 13;

с 11:00 до 18:00 - д. Ивановка: ул. Радужная; ул. Оранжевая; ул. Красная; ул. Ивановская; ул. Луговая; ул. Садовая; ул. Лесная; ул. Крестьянская; ул. Придорожная, 1, 2; ул. Альпийская; ул. Чукотская; ул. Венёвская; ул. Архангельская; п. Хомяково: 1-й Архангельский пр-зд; 2-й Архангельский пр-зд; ул. Садовая; ул. Хомяковская, 14-26 (чётн.), 23-37 (нечётн.); СНТ ("Луч", "Строитель", "Коммунальщик", "ХОМЗ", "Природа"); АК " Внешстрой" ул. Ключевая; СП " Рожденственское".