В Тульской области мужчина попался на покупке наркотиков и попытался откупиться взяткой Фото: Алексей ФОКИН

54-летний житель Киреевского района обвиняется в незаконном приобретении без цели сбыта наркотика в значительном размере и в покушении на дачу взятки должностному лицу.

По версии следствия, 19 апреля 2022 года житель города Липки, из своего дома заказал и оплатил через один из мессенджеров наркотики. Отправившись забирать покупку в указанном продавцом месте, мужчина был задержан сотрудниками полиции.

Желая избежать уголовной ответственности, злоумышленник предложил сотруднику полиции взятку в 30 тысяч рублей и попытался передать ему часть от этой суммы на месте, но правоохранитель отказался от денег.

Уголовное дело направлено в Киреевский районный суд Тульской области для рассмотрения по существу.