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Происшествия2 июня 2022 12:48

Компания в Тульской области не выплатила налоги на 57 млн рублей и зарплату работникам на 9,5 млн рублей

Теперь генеральный директор и фактический руководитель компании находятся под следствием
Источник:kp.ru
Компания в Тульской области не выплатила налоги на 57 млн рублей и зарплату работникам на 9,5 млн рублей

Компания в Тульской области не выплатила налоги на 57 млн рублей и зарплату работникам на 9,5 млн рублей

Фото: Алексей ФОКИН

Руководители коммерческой организации в Тульской области обвиняются в уклонении от уплаты налогов группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере и полной невыплате свыше двух месяцев заработной платы и иных выплат из корыстной заинтересованности руководителем организации.

По версии следствия, генеральный директор и фактический руководитель ООО «С-ДСУ 111» внесли в налоговые декларации компании недостоверные сведения и за период с октября 2016 по март 2018 года не выплатили НДС на сумму свыше 57 млн рублей.

Кроме того, генеральный директор организации с февраля по август 2021 года, имея реальную возможность своевременно и полностью выплатить работникам зарплату, из личной заинтересованности не выплатил 214 работникам заработную плату и иные установленные законом выплаты на общую сумму свыше 9,5 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Пролетарский районный суд Тулы для рассмотрения по существу.