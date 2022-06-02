73-летняя пенсионерка пострадала в ДТП в Тульской области: Mitsubishi столкнулась с «ГАЗелью» Фото: материалы пресс-служб

1 июня в 08:00 на 9-м километре автодороги «Щекино-Липки-Киреевск-Огаревка» в Щекинском районе Тульской области произошла авария.

По предварительной информации, 44-летняя женщина на автомобиле Mitsubishi Lancer при обгоне не выдержала безопасную дистанцию до едущего впереди автомобиля и столкнулась с «ГАЗелью» под управлением 66-летнего мужчины. От удара «ГАЗель» вылетела в левый кювет, опрокинулась и врезалась в дерево, а Mitsubishi в свою очередь выехала в правый кювет и врезалась в кусты.

В результате ДТП различные травмы получила 73-летняя пассажирка «ГАЗели», после оказания медицинской помощи она была отпущена.