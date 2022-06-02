Туляк украл из вагона поезда 700 килограммов чугуна в слитках Фото: материалы пресс-служб

В Туле линейный отдел МВД России завершил расследование уголовного дела о хищении слитков чугуна с полувагона на железнодорожной станции Ясная Поляна.

Как установили в ходе предварительного дознания, 35-летний житель Тульской области случайно узнал, что в районе посёлка Станционный стоит грузовой поезд, в полувагонах которого перевозят чугунные слитки. Мужчина решил воспользоваться ситуацией и поздно вечером приехал на автомобиле к месту стоянки состава, забрался на полувагон и сбросил с него на железнодорожную насыпь 100 слитков чугуна общим весом в 700 килограммов.

Однако когда злоумышленник принялся перетаскивать куски металла в багажник и на заднее сидение машины, он так увлекся, что не заметил появившихся сотрудников транспортной полиции.

Туляк украл из вагона поезда 700 килограммов чугуна в слитках Фото: материалы пресс-служб

В отношении гражданина возбудили уголовное дело по статье "Покушение на кражу". Фигурант был помещен под подписку о невыезде.

Расследование завершено, уголовное дело с обвинительным актом направлено в суд для рассмотрения по существу.