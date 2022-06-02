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Происшествия2 июня 2022 11:47

Житель Тульской области нашел на чердаке пистолет и почти год хранил его на кухне

Теперь мужчине грозит суд за незаконное хранение огнестрельного оружия
Источник:kp.ru
Житель Тульской области нашел на чердаке пистолет и почти год хранил его на кухне

Житель Тульской области нашел на чердаке пистолет и почти год хранил его на кухне

Фото: Алексей ФОКИН

47-летний житель Каменского района обвиняется в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия.

По версии дознания, в декабре 2021 года мужчина нашел на чердаке своего дома в деревне Долгие Лески в Каменском районе пригодный для стрельбы самодельный пистолет, который перенес в дом, где незаконно хранил его в шкафу на кухне своего домовладения.

В ходе следствия свою вину мужчина признал полностью.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным постановлением направлено в Ефремовский межрайонный суд Тульской области для рассмотрения, по существу.