Житель Тульской области нашел на чердаке пистолет и почти год хранил его на кухне
Фото: Алексей ФОКИН
47-летний житель Каменского района обвиняется в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия.
По версии дознания, в декабре 2021 года мужчина нашел на чердаке своего дома в деревне Долгие Лески в Каменском районе пригодный для стрельбы самодельный пистолет, который перенес в дом, где незаконно хранил его в шкафу на кухне своего домовладения.
В ходе следствия свою вину мужчина признал полностью.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным постановлением направлено в Ефремовский межрайонный суд Тульской области для рассмотрения, по существу.