Житель Тульской области нашел на чердаке пистолет и почти год хранил его на кухне Фото: Алексей ФОКИН

47-летний житель Каменского района обвиняется в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия.

По версии дознания, в декабре 2021 года мужчина нашел на чердаке своего дома в деревне Долгие Лески в Каменском районе пригодный для стрельбы самодельный пистолет, который перенес в дом, где незаконно хранил его в шкафу на кухне своего домовладения.

В ходе следствия свою вину мужчина признал полностью.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным постановлением направлено в Ефремовский межрайонный суд Тульской области для рассмотрения, по существу.