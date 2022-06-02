Метеопредупреждение в Тульской области: 2 июня ожидается гроза со шквальным ветром Фото: Арина ВОРОНЦОВА

П 2022 года на территории Тульской области /с.

В Тульской области по данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшие 1-3 часа с сохранением до конца суток 2 июня ожидается гроза, а при ней порывы ветра 12-17 метров в секунду. Поэтому в регионе объявлено метеопредупреждение из-за грядущей непогоды.

МЧС России напоминает общие меры безопасного поведения при усилении ветра и грозе:

- машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

- находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

- избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач),

- по возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы во избежание сквозняка;

- во время грозы следует держаться подальше от электропроводки, антенн;

- отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона и электроприборов.