Метеопредупреждение в Тульской области: 2 июня ожидается гроза со шквальным ветром
Фото: Арина ВОРОНЦОВА
П 2022 года на территории Тульской области /с.
В Тульской области по данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшие 1-3 часа с сохранением до конца суток 2 июня ожидается гроза, а при ней порывы ветра 12-17 метров в секунду. Поэтому в регионе объявлено метеопредупреждение из-за грядущей непогоды.
МЧС России напоминает общие меры безопасного поведения при усилении ветра и грозе:
- машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.
- находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.
- избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач),
- по возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы во избежание сквозняка;
- во время грозы следует держаться подальше от электропроводки, антенн;
- отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона и электроприборов.