Туляка осудят за убийство 60-летнего знакомого листом ДСП Фото: Алексей ФОКИН

Следственный отдел Тулы завершил расследование уголовного дела в отношении 33-летнего неоднократно судимого мужчины, который обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что привело по неосторожности к смерти потерпевшего.

В ходе следствия установлено, что в ночь с 15 на 16 апреля 2022 года обвиняемый выпивал со своим 60-летним знакомым в его квартире на улице Металлургов в Туле. Между мужчинами внезапно вспыхнула ссора, и злоумышленник не менее 12 раз ударил потерпевшего кулаками по голове и туловищу, после чего один раз ударил по голове листом ДСП, который был в квартире. С полученными повреждениями потерпевший был доставлен в больницу, где и скончался.

Следователи собрали достаточно доказательств причастности обвиняемого к преступлению. В ходе следствия он признал свою вину.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору для принятия решения в соответствии с законом.