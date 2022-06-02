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Спорт2 июня 2022 8:23

Основным кандидатом на пост главного тренера тульского «Арсенала» называют Сергея Подпалого

Напомним, ранее появилась информация об уходе с этой должности Миодрага Божовича
Источник:kp.ru
Основным кандидатом на пост главного тренера тульского «Арсенала» называют Сергея Подпалого

Основным кандидатом на пост главного тренера тульского «Арсенала» называют Сергея Подпалого

Фото: материалы пресс-служб

В тульском футбольном клубе «Арсенал» грядет смена главного тренера - ранее появилась информация, что Миодраг Божович покинет этот пост. А основным кандидатом ему на замену называют Сергея Подпалого, который ранее был главным тренером «Арсенала-2», сообщает «РБ Спорт».

Стоит отметить, что Подпалый уже занимал пост главного тренера основной команды тульского клуба в 2020 году.

Впрочем, руководство клуба рассматривает различные варианты, так, по данным журналиста Сергея Ильёва в "шорт-лист" кандидатов входит и Вадим Гаранин.