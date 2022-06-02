Тульским семьям, готовым принять сирот Донбасса и Украины, окажет помощь правительство региона Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области руководство региона будет оказывать помощь семьям, которые намерены принять детей-сирот из Донецкой и Луганской народных республик, а также из Украины, сообщает пресс-служба правительства.

Как сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова рассказала, что около ста детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из республик Донбасса передадут в семьи в Москве, Тульской, Калужской и Воронежской областях.

Как уточнил губернатор Тульской области Алексей Дюмин, в региональном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, состоит на учете 331 семья, готовая взять ребенка-сироту. Этим семьям будет оказана помощь.