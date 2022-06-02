В Туле завершилось следствие по делу женщины, пытавшейся зарезать знакомого Фото: материалы пресс-служб

Тульские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 48-летней местной жительницы, которая обвиняется в покушении на убийство.

В ходе следствия установлено, что 11 апреля 2022 года в частном доме в Привокзальном районе Тулы женщина выпивала в компании знакомых, среди которых был потерпевший. В какой-то момент, воспылав к мужчине неприязнью, тулячка решила его убить и, схватившись за нож, дважды ударила им в шею 40-летнего мужчины. Однако потерпевший оказал сопротивление, и закончить свое черное дело женщине не удалось. Остальные участники застолья вызвали сотрудников полиции и скорую помощь, раненого доставили в больницу, где врачам удалось спасти ему жизнь.

Следствием собраны все необходимые доказательства, подтверждающие причастность женщины к преступлению. В ходе расследования она признал свою вину.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору для принятия решения. Обвиняемая заключена под стражу.