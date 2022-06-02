Спасатели Тульской области назвали 50 пляжей, доступных для купания Фото: Алексей ФОКИН

На 1 июня 2022 года в Тульской области задекларировано к пользованию 50 пляжей, еще десять находятся в процессе подготовки и декларирования. Тульские спасатели опубликовали полный список доступных для купания мест региона.

Напомним, с 1 июня в Тульской области стартовал купальный сезон, который продлится до 31 августа.

Список пляжей Тульской области, допущенных к открытию в 2022 году:

ГО Алексин

1. Пляж «Ассоль» р. Ока

Арсеньевский район

2. Пляж Бобровский

Белёвский район

3. Пляж на пруду д. Сергеевка

Богородицкий район

4. Пляж на пруду «Рос»

Веневский район

5. Пляж «Веневка», пруд

Воловский район

6. Пляж «Толбузино»

Город Донской

7. Пляж «Голубая вода»

Дубенский район

8. Пляж «Якшинские выселки»

9 Пляж п. Дубна

10 . Пляж с. Лужное

ГО Ефремов

11. Городской пляж «Береговой»

12. Городской пляж ул.К.Маркса

13. Пляж о/л «Ласточка», д. Козье, р. Красивая Меча

Заокский район

14. Пляж на пруду д. Романьково М2о2

Каменский район

15. Пляж «Яблонево»

Киреевский район

16. Пляж п. Красный Яр, р. Сежа

17. Пляж г. Киреевск, р. Олень

Кимовский район

18. Пляж «Вороньи выселки»

Куркинский район

19. Пляж «Орловский»

ГО Новомосковск

20. Пляж «Тросниковка»

21. Пляж «Стрельцы»

22. Пляж «Урванка»

23. Пляж «Гремячее»

Одоевский район

24. Городской пляж на р. Упа «Песчаная Коса»

25. Пляж Дорогонька

Плавский район

26. Пляж р. Плава г. Плавск. ул. Красная

27. Пляж на пруду с.Красное, Плавский р-н

Суворовский район

28. Пляж «Городской» на водоеме южной окраины г. Суворов

29. Пляж «Байкал», г.Суворов

30. Пляж «Ханинский» МО Юго-Восточное

Тепло-Огаревский район

31. Пляж «Волчья Дубрава»

32. Пляж с. Нарышкино

ГО Тула

33. Пляж на пруду з/о «Хомяковские поляны», п. Хомяково,

34. Пляж «Обидимо»

35. Пляж на вдх.р.Воронка 1

36. Пляж на вдх.р.Воронка 2 (ст. Козлова засека)

37. «Ильинское», пруд с. Крутое

38. КФХ «Велесов лес» пляж на пруду МО Федоровское, д. Борщевка

39. Пляж на пруду ЦПКиО

Узловский район

40. Пляж «Трестовский»

Чернский район

41 Пляж в парке р.п. Чернь на р.Снежедь

Щекинский район

42. Пляж на пруду д. Грумант

43. Пляж на Щекинском вдх. г. Советск

44. Пляж на пруду р.п. Первомайский

45. Пляж парк-отеля «Грумант»

46. Пляж «Старина»

Открытые бассейны

47. Бассейн «Плазма» г. Донской

48. Бассейн «Сокольники» г. Новомосковск

49. Бассейн «Архангельское» Каменский район

Бассейны в ДОЛ

50. Бассейн ДОЛ «Юность» Богородицкий район