Часть Тулы из-за плановых работ осталась без холодной воды 2 июня Фото: Арина ВОРОНЦОВА

2 июня с 10:00 до окончания работ в Туле прекратили подачу холодной воды по ряду адресов. Это связано с проведением ремонтно–восстановительных работ. Так, из-за ремонта на станции подкачки воды не будет по следующим адресам:

- ул. Демонстрации, 2, 4,

- ул. Революции, 17.

А ремонтно-восстановительные работы по 1-му проезду Металлургов, 4, привели к отключению воды по адресам:

- ул. Металлургов, 65, 63, 59а,

- ул. Приупская, 9а, 9б,

- 1-й пр-д Металлургов, 4, 6, 5а, 3, 7а.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.