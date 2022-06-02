Часть Тулы из-за плановых работ осталась без холодной воды 2 июня
Фото: Арина ВОРОНЦОВА
2 июня с 10:00 до окончания работ в Туле прекратили подачу холодной воды по ряду адресов. Это связано с проведением ремонтно–восстановительных работ. Так, из-за ремонта на станции подкачки воды не будет по следующим адресам:
- ул. Демонстрации, 2, 4,
- ул. Революции, 17.
А ремонтно-восстановительные работы по 1-му проезду Металлургов, 4, привели к отключению воды по адресам:
- ул. Металлургов, 65, 63, 59а,
- ул. Приупская, 9а, 9б,
- 1-й пр-д Металлургов, 4, 6, 5а, 3, 7а.
По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.