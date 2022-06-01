Часть Тулы останется без электричества 2 июня из-за плановых работ на электросетях Фото: Алексей ФОКИН

2 июня часть Тулы останется без электроснабжения из-за плановых ремонтных работ на участках сети. Сотрудники ресурсоснабжающих организаций проводят ремонт и замену оборудования, выправку опор и обрезку деревьев рядом с линиями электропередач. В результате света не будет по следующим адресам:

с 09:00 до 13:00 - ул. Хомяковская, 1, 2, 3-а, 5, 7, 11, 11-а, 12; пр-зд Хомяковский; ул. Березовская;

с 09:00 до 16:00 - ул. Октябрьская 33, 33-а, 35, 37, 39; пр-зд Верхний; ул. Батищева 2-14; пр-зд Батищева 1-21 (нечётн.), 2-14 (чётн.); пр-зд Нижний 3, 4, 5, 8; пер. Комбайновый 2-12 (чётн.), 3-15 (нечётн.), 11-а; ул. Л. Чайкиной 1-15, 15-а; ул. Бывший Монастырь 1, 3, 4, 5-а; п. Победы: ул. Октябрьская 1, 3, 4, 5, 8, 9;

с 09:00 до 17:00 - ул. Головина, 15-43 (нечётн.), 16-42 (чётн.); ул. Ак. Павлова, 67-73 (нечётн.), 75 (ЭЗУ № 69); ул. Щорса, 33-59 (нечётн.), 40-68 (чётн.); ул. Первомайская, 13-а к.20;

с 09:00 до 18:00 - ул. Хворостухина, 2, 6; ул. Бондаренко, 9, 15.