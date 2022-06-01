В День защиты детей в Туле стартовал проект «Лето в парках - 2022» Фото: Алексей ФОКИН

1 июня в парках Тулы стартовал проект развлекательных, образовательных и спортивных мероприятий «Лето в парках - 2022». Этот проект проводится в регионе с 2016 года, и в этом году в него вошли вошли лучшие мероприятия, которые пользовались популярностью в предыдущие сезоны: основное внимание будет уделено спортивным активностям и семейному досугу. В афише предусмотрены тренировки по бегу, открытые занятия по йоге, фитнесу, а также развлекательные программы, участвовать в которых можно всей семьей.

Участие во всех мероприятиях, которые будут проходить с июня по август, бесплатно для посетителей. Проходить «Лето в парках» будет в ЦПКиО им. П.П.Белоусова, Комсомольском ПКиО, Пролетарском ПКиО, Рогожинском ПКиО, Баташевском саду, а также в Парке «Патриот-Тула» и включит в себя четыре основных направления: «Спорт», «Детство», «Искусство», «Спецпроекты».

Направление «Спорт» включит в себя забеги Tularun, оздоровительную гимнастику, занятия йогой, мастер-классы по скандинавской ходьбе, танцевальные тренировки. Новинками сезона станут мастер-классы по брейку на главной сцене Центрального парка, мастер-класс по скейтбордингу «Везде мастера» на скейтпарке ЦПКиО и открытие тренировки по футболу для детей в Пролетарском парке.

В направлении «Детство» для маленьких посетителей предусмотрены: «Детская игровая под открытым небом», «Детский развивающий клуб “Почемучка”», мастер-классы по английскому языку и аэродизайну, а также «Ретро-комикс», детский кружок «Мастерская чудес», «Детскотека» и «Анимационная программа “Лето в парках”». Впервые в рамках проекта пройдет детская музыкальная программа «Пой с нами» в формате караоке, «Театр по выходным» и настольные игры для детей.

Направление «Искусство» составят бесплатные обзорные экскурсии по территории Центрального парка, передвижная библиотека, музыкальная гостиная с концертными программами, «Танцплощадка для отдыхающих», где музыкальные треки подбираются по заявкам посетителей. В этом сезоне в проекте представлено множество танцевальных форматов: «Танцевальный проект «Краски Востока», «Мир Boho», аргентинские танцы. Новинками направления «Искусство» станут «Мастер – классы “Нейрографика для взрослых”»; лекционные встречи «Мифы и факты Куликова поля» - встречи с писателем Олегом Хафизовым. На лекциях будут рассказывать интересные факты о тульских брендах, легенды и тайны Первого ратного поля страны. Проект «Уличный артист» - «Школа Не барабанов». Открытый урок патриотического воспитания «Я - ПАТРИОТ», которые будут реализованы на площадке Парка «Патриот-Тула».

Направление «Спецпроекты» - это крупные мероприятия в парках:

- фестиваль экологической культуры и здорового образа жизни «Чистый лист»;

- велофестиваль «Лев Толстой»;

- Парад близнецов;

- День Нептуна;

- Фестиваль меда;

- Ночь поэзии;

- День рождения Центрального парка и другие события.

Подробная афиша проекта размещена в социальных сетях и на сайте Тульских парков.