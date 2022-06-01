В Тульской области новым министром труда и соцзащиты назначена Анна Домченко Фото: Алексей ФОКИН

В тульском правительстве произошли кадровые перестановки: назначен новый министр труда и социальной защиты Тульской области, им стала Анна Домченко, которая до вступления в должность занимала пост замминистра ведомства.

На сайте правительства отмечается, что Анна Домченко имеет опыт управленческой работы, организации эффективного взаимодействия с государственными органами, органами местного самоуправления и общественными объединениями. Она работает в правительстве Тульской области с 2020 года, наряду с трудовой деятельностью участвовала в некоммерческих проектах и общественно полезной деятельности.

Ранее должность министра труда занимал Андрей Филиппов, который продолжит работу в должности управляющего тульским отделением Пенсионного Фонда РФ.