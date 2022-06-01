Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество1 июня 2022 13:16

В Тульской области новым министром труда и соцзащиты назначена Анна Домченко

Она сменила на этом посту Андрея Филиппова, который теперь продолжит работу в тульском ПФР
Источник:kp.ru
В Тульской области новым министром труда и соцзащиты назначена Анна Домченко

В Тульской области новым министром труда и соцзащиты назначена Анна Домченко

Фото: Алексей ФОКИН

В тульском правительстве произошли кадровые перестановки: назначен новый министр труда и социальной защиты Тульской области, им стала Анна Домченко, которая до вступления в должность занимала пост замминистра ведомства.

На сайте правительства отмечается, что Анна Домченко имеет опыт управленческой работы, организации эффективного взаимодействия с государственными органами, органами местного самоуправления и общественными объединениями. Она работает в правительстве Тульской области с 2020 года, наряду с трудовой деятельностью участвовала в некоммерческих проектах и общественно полезной деятельности.

Ранее должность министра труда занимал Андрей Филиппов, который продолжит работу в должности управляющего тульским отделением Пенсионного Фонда РФ.