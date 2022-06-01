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Спорт1 июня 2022 12:41

В Туле три атлета сдвинули с места и протащили 15 метров автопоезд весом в 51 тонну

На установку этого рекорда по буксировке спортсменам потребовалось чуть больше 1 минуты
Источник:kp.ru
В Туле три атлета сдвинули с места и протащили 15 метров автопоезд весом в 51 тонну

В Туле три атлета сдвинули с места и протащили 15 метров автопоезд весом в 51 тонну

Фото: материалы пресс-служб

1 июня в Туле на стадионе «Арсенал» атлеты установили рекорд России по буксировке спецтехники: они сумели сдвинуть с места и протащить 15 метров автопоезд из 3 машин спецтехники, общей массой 51 тонну. На установку рекорда понадобилось всего 1.07.50 минуты.

Рекорд установили атлеты:

Евгений Иванов – КМС по пауэрлифтингу, призер и победитель турниров по стронгмену, победитель турнира «Куликово поле 2021».

Виталий Жданов - КМС по пауэрлифтингу, призер и победитель турниров по стронгмену, победитель турнира «Куликово поле 2021».

Евгений Штырков - мастер спорта по жиму лёжа, участник турниров по стронгмену.

Мероприятие приурочено ко Дню защиты детей и проводилось для популяризации силовых видов спорта, здорового образа жизни и занятий физкультурой и спортом среди населения.

В Туле три атлета сдвинули с места и протащили 15 метров автопоезд весом в 51 тонну

В Туле три атлета сдвинули с места и протащили 15 метров автопоезд весом в 51 тонну

Фото: материалы пресс-служб