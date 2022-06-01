Под Тулой на «Золотом кольце» столкнулись два ВАЗа и ГАЗ: пострадал один человек Фото: материалы пресс-служб

31 мая в 22:47 на 723-м километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо» под Тулой 27-летний молодой человек на автомобиле ВАЗ-210740 сбил пешехода – 42-летнего мужчину, который, по предварительной информации, вышел из автомобиля ВАЗ-21043 и находился на обочине. После этого первый ВАЗ врезался во второй, стоящий на дороге и принадлежащий мужчине-пешеходу. От удара второй автомобиль столкнулся с припаркованным автомобилем ГАЗ-3009D9.

В результате ДТП пострадал пешеход, которому оказали медицинскую помощь на месте. 27-летний водитель первого ВАЗа отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.