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Здоровье1 июня 2022 9:43

За сутки в Тульской области коронавирусом заразились 53 человека

12 пациентов госпитализировали с осложнениями
Источник:kp.ru
За сутки в Тульской области коронавирусом заразились 53 человека

За сутки в Тульской области коронавирусом заразились 53 человека

Фото: Алексей ФОКИН

По данным сайта Стопкоронавирус на 1 июня, 11:30, за последние сутки в Тульской области выявили 53 новых случая коронавируса. Всего с начала пандемии в регионе ковидом заразились 156 848 пациентов. Также за эти сутки в регионе госпитализировали 12 человек.

145 человек выздоровели от коронавируса за этот же период, а всего переболевших ковидом в регионе зарегистрировано 150 676 человек.

Летальный исход от осложнений, вызванных ковидом, подтвердили у 1 пациента, а всего за время пандемии по этим причинам умерли 5 203 человека.