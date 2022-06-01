За сутки в Тульской области коронавирусом заразились 53 человека Фото: Алексей ФОКИН

По данным сайта Стопкоронавирус на 1 июня, 11:30, за последние сутки в Тульской области выявили 53 новых случая коронавируса. Всего с начала пандемии в регионе ковидом заразились 156 848 пациентов. Также за эти сутки в регионе госпитализировали 12 человек.

145 человек выздоровели от коронавируса за этот же период, а всего переболевших ковидом в регионе зарегистрировано 150 676 человек.

Летальный исход от осложнений, вызванных ковидом, подтвердили у 1 пациента, а всего за время пандемии по этим причинам умерли 5 203 человека.