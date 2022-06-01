На трассе М-4 в Тульской области Peugeot врезался в стоящий Volkswagen: два человека пострадали Фото: материалы пресс-служб

31 мая в 21:35 на 200-м километре автодороги М-4 «Дон» в Веневском районе Тульской области произошло ДТП.

По предварительной информации, 62-летний мужчина на автомобиле Peugeot L3H2N1 врезался в стоящий автомобиль Volkswagen Polo под управлением 39-летнего мужчины.

В результате ДТП пострадали водитель и 39-летний пассажир Volkswagen, которые после оказания медицинской помощи были отпущены. Водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.