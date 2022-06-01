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Происшествия1 июня 2022 8:47

В Тульской области 15-летний подросток на пит-байке столкнулся с автомобилем Skoda

Подростка госпитализировали с травмами
Источник:kp.ru
В Тульской области 15-летний подросток на пит-байке столкнулся с автомобилем Skoda

В Тульской области 15-летний подросток на пит-байке столкнулся с автомобилем Skoda

Фото: материалы пресс-служб

31 мая в 18:47 на 56-м километре автодороги «Щекино-Одоев-Арсеньево» Одоевского района Тульской области произошло ДТП с участием 15-летнего подростка.

По предварительной информации, 15-летний мальчик, не имеющий, разумеется, водительских прав, ехал на пит-байке Kayo (спортинвентарь) и на нерегулируемом перекрёстке неравнозначных дорог выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Skoda Rapid под управлением 40-летнего мужчины.

В результате ДТП пострадал подросток-байкер, которого госпитализировали с различными травмами. В момент происшествия мальчик находился без защитной экипировки.