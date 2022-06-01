В Тульской области официально стартовал купальный сезон Фото: Алексей ФОКИН

С 1 июня, сегодня, в Тульской области официально стартует купальный сезон, в рамках которого для жителей региона откроют 55 разрешенных пляжей во всех муниципальных образованиях области.

Водолазы уже исследовали дно водоемов, чтобы обезопасить купающихся от коряг и опасных предметов, а инспекторы ГИМС взяли пробы воды и осмотрели территорию мест отдыха. Также, по правилам, на всех официальных пляжах должна быть спасательная вышка и медпункт.

Полный список разрешенных для купания водоемов в Тульской области в ближайшее время опубликует МЧС России.