В Туле закончат ремонт трамвайных путей на проспекте Ленина и перейдут на улицу Металлургов Фото: материалы пресс-служб

В Туле продолжается ремонт трамвайных путей на проспекте Ленина, на участке от улицы Станиславского до улицы Николая Руднева, который составляет почти 2 км в однопутном исчислении. Напомним, работы на этом участке начались в середине апреля. На данный момент здесь полностью демонтировали старую рельсошпальную решетку, обустроили корыта на всем протяжении уплотнили грунтовое основание. Рабочие укладывают щебеночное основание и, параллельно, рельсошпальную решетку. Планируется, что работы здесь завершатся к концу июня. После этого планируют провести обкатку и запустить движение по участку.

Однако в июле работы продолжатся - уже по улице Металлургов на участке от Театрального переулка до улицы Гастелло. Кроме того, на этот год запланировано обновление трамвайных путей по Демидовской плотине. Там реконструируют мост, заменят рельсошпальную решетку, устроят межрельсовое пространство в монолитных плитах и отремонтируют дорожное полотно. Это позволит увеличить скорость трамваев и снизить шум. Обновленный участок будет комфортным для передвижения всех видов транспорта.

Всего в 2022 планируют отремонтировать 10 км трамвайных путей. Общая протяженность трамвайных путей на территории Тулы - 87 км, власти отмечают, что инфраструктура и подвижной состав устарели, а за последние 5 лет в городе отремонтировано только 10 км. Сейчас планируется обновить 10 км путей за этот год и продолжить работу в следующем.

Обновят и подвижной состав - в этом году в Туле планируют заменить трамваи, выпущенные более 30 лет назад. Сейчас подвижной состав, переданный городу властями Москвы, готовят к выпуску. На маршруты поставят более 20 вагонов, также подана заявка на получение еще 17 вагонов.