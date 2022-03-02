Туляки имеют шанс побороться за звание «Семья года» Фото: материалы пресс-служб

С 1 марта можно подать заявку на участие в областном конкурсе-фестивале «Семья года». Принять в нем участие могут семьи с детьми, где родители должны состоять в официальном браке.

Конкурс проводится в шести номинациях: среди многодетных семей, воспитывающих пятерых и более детей, семей со стажем супружеской жизни не менее трех лет, отдельно семей из в сельской местности, тех, где супруги состоят в браке не менее 30 лет, а также среди семей, сохраняющих традиции национальной культуры, историю своего рода, приверженность семейной профессии. Еще одна номинация − «Семья, воспитывающая ребенка-инвалида».

Конкурс пройдет в три этапа. На первом проверят правомерность заявки, следом жюри выберет лучшие портфолио для участия в финале конкурса. Финальный этап будет организован в форме состязаний в находчивости, оригинальности и сообразительности.

Областной конкурс-фестиваль «Семья года» в этом году пройдет в одиннадцатый раз. За всю историю мероприятия в нем приняли участие более 5 тысяч человек.